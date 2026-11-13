Кушнер заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными с начала СВО

Новый обмен пленными между Россией и Украиной может стать крупнейшим с начала СВО. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. По его словам, в подготовке процесса, который затронет тысячи человек, участвуют Соединенные Штаты.

На трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10 и 11 ноября стороны договорились об обмене военнопленными. Он может состояться в ближайшие 2–3 недели.

12 ноября Владимир Путин во время переговоров со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Кушнером сообщил, что по гуманитарному направлению намечается "еще один крупный шаг".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.