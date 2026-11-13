Собянин: обновленный Ленинградский вокзал обслужил более 6,3 млн пассажиров

Обновленный Ленинградский вокзал обслужил более 6,5 миллиона пассажиров и стал точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, 13 ноября 1851 года в столицу отправился первый поезд со 192 пассажирами. Путь занял почти 22 часа. Это стало прорывом, потому что тогда на дорогу уходило несколько дней.

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