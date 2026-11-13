Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 13 ноября

Посетить Дарвиновский музей в рамках Московской музейной недели, увидеть шоу "Тайны восточного экспресса" в Театре иллюзий или посмотреть мюзикл "Любовь без памяти" в Vegas City Hall можно в Москве 13 ноября.

В Дарвиновском музее представлена экспозиция об истории теории эволюции и разнообразии жизни на Земле. В Театре иллюзий зрителям покажут уникальные трюки, акробатические номера, танцы и лазерное шоу, а мюзикл расскажет историю молодого музыканта, который приезжает в Москву за мечтой и неожиданно встречает любовь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.