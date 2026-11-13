В Госдуме предложили контролировать работу УК через "Госуслуги"

В Госдуме предложили усилить контроль жильцов над управляющими компаниями через "Госуслуги". Согласно инициативе, УК обяжут публиковать фотографии выполненных работ. Жители смогут подтвердить, что работы проведены, или сообщить о нарушениях.

Кроме того, ранее предлагалось проводить идентификацию участников собраний собственников жилья через портал. Сейчас с помощью "Госуслуг" уже можно пожаловаться на управляющую компанию, если она мешает жильцам многоквартирного дома выбрать интернет-провайдера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.