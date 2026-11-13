13 ноября, 07:45Политика
В Госдуме предложили сократить время на ответ чиновников по коммунальным проблемам
Чиновникам придется оперативнее реагировать на жалобы граждан по коммунальным проблемам. Время на ответ по подобным вопросам хотят сократить до 20 дней. Законопроект с поправками подготовили в Госдуме, пишут СМИ.
Сейчас такое обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, нарушения в сфере ЖКХ остаются предметом самого большого числа жалоб, которые поступают от граждан в различные органы госвласти и местного самоуправления.
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