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13 октября, 18:45

Технологии

В "Яндекс Пэй" сообщили о возможной задержке и некорректном отображении баланса средств

В "Яндекс Пэй" сообщили о возможной задержке и некорректном отображении баланса средств

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В "Яндекс Пэй" баланс средств может отображаться с задержкой или некорректно, однако деньги клиентов находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя возобновление работы сервисов после атак беспилотников на дата-центры.

Восстановление поврежденной инфраструктуры может занять много времени из-за дефицита оборудования и высокой конкуренции за мощности дата-центров. Об этом рассказала партнер NF Group департамента финансовых рынков и инвестиций Марина Малахатько.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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