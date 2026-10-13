Сбой в работе "Яндекса" сказался на работе туристической отрасли. Были временно недоступны два крупных агрегатора пакетных туров. Люди жаловались на задержки при оформлении билетов и ваучеров. Сейчас основные системы бронирования уже практически полностью восстановили работу, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как ситуация повлияла на москвичей, которые должны были отправиться в путешествия в ближайшие дни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.