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13 октября, 14:45

Технологии

Сбой в работе "Яндекса" сказался на работе туристической отрасли

Сбой в работе "Яндекса" сказался на работе туристической отрасли

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Сбой в работе "Яндекса" сказался на работе туристической отрасли. Были временно недоступны два крупных агрегатора пакетных туров. Люди жаловались на задержки при оформлении билетов и ваучеров. Сейчас основные системы бронирования уже практически полностью восстановили работу, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как ситуация повлияла на москвичей, которые должны были отправиться в путешествия в ближайшие дни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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