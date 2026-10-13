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13 октября, 13:45

Туризм

Китай стал самым популярным направлением для отдыха россиян на осенних каникулах

Китай стал самым популярным направлением для отдыха россиян на осенних каникулах

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Китай стал самым популярным зарубежным направлением для отдыха россиян на осенних каникулах. На него приходится 44% продаж туров, сообщает Российский союз туриндустрии.

Второе место занимает Турция, где продажи ежегодно растут, а на третьем оказались Объединенные Арабские Эмираты, показатели которых сократились вдвое. В список востребованных направлений также вошел Оман, обогнавший Таиланд и Египет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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