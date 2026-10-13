Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа". Из них порядка 260 тысяч, то есть практически каждый третий, – это молодые люди до 35 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, самыми распространенными факторами риска у них оказались недостаток физической активности и несбалансированное питание. Все они получили персональные наборы обследований из расширенного московского пакета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.