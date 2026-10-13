13 октября, 12:45Общество
Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа"
Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа". Из них порядка 260 тысяч, то есть практически каждый третий, – это молодые люди до 35 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, самыми распространенными факторами риска у них оказались недостаток физической активности и несбалансированное питание. Все они получили персональные наборы обследований из расширенного московского пакета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.