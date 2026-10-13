13 октября, 11:30Экономика
Российским туристам начали отменять экскурсии на Бали из-за нехватки топлива
Российским туристам на Бали начали отменять экскурсии из-за нехватки топлива. Перебои в работе автозаправочных станций затронули в том числе популярные у отдыхающих районы Улувату и Убуд.
Генконсульство России предупредило о возможных проблемах с заправкой транспорта и заторах на дорогах, рекомендовав по возможности отказаться от необязательных поездок. Из-за нехватки бензина на заправках выстраиваются длинные очереди, а некоторые водители такси отказываются принимать заказы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.