Российским туристам начали отменять экскурсии на Бали из-за нехватки топлива

Российским туристам на Бали начали отменять экскурсии из-за нехватки топлива. Перебои в работе автозаправочных станций затронули в том числе популярные у отдыхающих районы Улувату и Убуд.

Генконсульство России предупредило о возможных проблемах с заправкой транспорта и заторах на дорогах, рекомендовав по возможности отказаться от необязательных поездок. Из-за нехватки бензина на заправках выстраиваются длинные очереди, а некоторые водители такси отказываются принимать заказы.

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