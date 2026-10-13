ФАС может оштрафовать группу "ПИК" за недопуск провайдеров в дома

ФАС может оштрафовать группу компаний "ПИК" и ее оператора связи за препятствия для подключения сторонних провайдеров в жилых комплексах. Ранее ведомство предписало обеспечить доступ другим операторам, после чего поступило более 300 заявок.

Провайдеры вновь пожаловались на препятствия, на этот раз при прокладке сетей. Если качество интернета не устраивает жильцов, им следует подать заявку альтернативным операторам и уточнить возможность подключения.

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