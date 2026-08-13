Сбивший PR-директора "Москвички" водитель отправлен под домашний арест

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения водителю Араму Никогасяну, который сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Мужчина будет находиться под домашним арестом до 11 октября.

По версии следствия, инцидент произошел 11 августа на Ходынской улице. Никогасян, управляя автокраном, сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую без сознания доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа, ребер и множественные ушибы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

