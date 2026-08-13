Комплексное обновление фабрики "Красный Октябрь" началось на Болотном острове

На территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на Болотном острове началось комплексное обновление. Проект ревитализации затронет около 6 гектаров, где планируют отремонтировать или построить 22 здания.

В обновленном квартале появится порядка 340 квартир, общественные пространства, большой двор и городская площадь с фонтаном. Главным архитектурным элементом станет 16-этажная башня с эркерами и зеркальными поверхностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.