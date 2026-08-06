Собянин сообщил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

В Москве завершилась комплексная реставрация Церкви Ильи Пророка, расположенной на улице Ильинке. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Кропотливая работа по сохранению памятника древнерусского зодчества 16 века продолжалась 6 лет. После возвращения храма Русской православной церкви в 1990-х годах его неоднократно обновляли, однако столь масштабная реставрация прошла впервые.

Специалисты укрепили конструкции, восстановили фасады, кровлю, колокольню, интерьеры и иконостасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.