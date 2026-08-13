График движения пригородных поездов на МЦД-4 изменится с 14 августа. Изменения вводятся с 12:00 и будут действовать на протяжении всех выходных, 15 и 16 августа. Интервалы между поездами увеличат, некоторым электричкам сократят маршруты.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика. Изменения в графике необходимы для проведения работ по укладке новых путей и стрелочных переводов между станциями Курская и Нижегородская.

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