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13 августа, 07:30

Транспорт

График движения пригородных поездов на МЦД-4 изменится с 14 августа

График движения пригородных поездов на МЦД-4 изменится с 14 августа

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График движения пригородных поездов на МЦД-4 изменится с 14 августа. Изменения вводятся с 12:00 и будут действовать на протяжении всех выходных, 15 и 16 августа. Интервалы между поездами увеличат, некоторым электричкам сократят маршруты.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика. Изменения в графике необходимы для проведения работ по укладке новых путей и стрелочных переводов между станциями Курская и Нижегородская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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