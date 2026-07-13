Диетолог рассказала, сколько грибов безопасно добавлять в рацион

Грибы лучше употреблять как дополнение к рациону, а не как основной продукт. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт рекомендовала съедать не более 150 граммов готовых грибов в день и включать их в меню максимум 2–3 раза в неделю. Это связано с содержанием хитина, который в больших количествах может ухудшать усвоение других питательных веществ.

Где уже стартовал грибной сезон и какой урожай ждать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.