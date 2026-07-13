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13 июля, 11:15

Происшествия

Вандала задержали после повреждения автомобиля в Коммунарке

Вандала задержали после повреждения автомобиля в Коммунарке

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В Коммунарке задержали мужчину, который повредил автомобиль. По словам владельца машины, он заметил, как неизвестный царапает кузов, вышел из салона и догнал его. Обстоятельства происшествия выясняются.

Эксперты напоминают, что при повреждении автомобиля необходимо зафиксировать повреждения на фото и действовать в соответствии с условиями страхового договора. Также рекомендуется связаться со страховой компанией и уточнить порядок дальнейших действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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