Вандала задержали после повреждения автомобиля в Коммунарке

В Коммунарке задержали мужчину, который повредил автомобиль. По словам владельца машины, он заметил, как неизвестный царапает кузов, вышел из салона и догнал его. Обстоятельства происшествия выясняются.

Эксперты напоминают, что при повреждении автомобиля необходимо зафиксировать повреждения на фото и действовать в соответствии с условиями страхового договора. Также рекомендуется связаться со страховой компанией и уточнить порядок дальнейших действий.

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