В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 июля

Наиболее плотное движение 13 июля наблюдается на МКАД в районе Бесединского моста. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК и в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

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