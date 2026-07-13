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13 июля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 июля

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Наиболее плотное движение 13 июля наблюдается на МКАД в районе Бесединского моста. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК и в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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