У берегов Мурманской области спасли застрявшего в сетях горбатого кита

У берегов Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Животное сначала заметили туристы у полуострова Рыбачий, позже – в районе острова Кильдин.

Из‑за тугих веревок у кита, получившего имя Петр Великий, появились раны и порезы. Для помощи прибыли специалисты с Сахалина. Несмотря на сложные погодные условия, им удалось освободить животное.

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