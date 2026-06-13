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13 июня, 13:30

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У берегов Мурманской области спасли застрявшего в сетях горбатого кита

У берегов Мурманской области спасли застрявшего в сетях горбатого кита

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У берегов Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Животное сначала заметили туристы у полуострова Рыбачий, позже – в районе острова Кильдин.

Из‑за тугих веревок у кита, получившего имя Петр Великий, появились раны и порезы. Для помощи прибыли специалисты с Сахалина. Несмотря на сложные погодные условия, им удалось освободить животное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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