Участились случаи появления лис в жилых районах Москвы

В Москве участились случаи появления лис во дворах жилых домов и парках. В город выходят в основном лисята, которые только начинают исследовать территорию и еще не избегают людей.

Горожан просят сообщать о встречах с дикими животными в единую справочную службу Москвы или через электронную приемную mos.ru. Специалисты выезжают на место, отлавливают лис и выпускают их в природную среду подальше от города.

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