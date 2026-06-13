13 июня, 11:30Город
Участились случаи появления лис в жилых районах Москвы
В Москве участились случаи появления лис во дворах жилых домов и парках. В город выходят в основном лисята, которые только начинают исследовать территорию и еще не избегают людей.
Горожан просят сообщать о встречах с дикими животными в единую справочную службу Москвы или через электронную приемную mos.ru. Специалисты выезжают на место, отлавливают лис и выпускают их в природную среду подальше от города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.