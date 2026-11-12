На Бирюлевской линии столичного метро завершили проходку левого тоннеля

На Бирюлевской линии метро завершили проходку левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты". Тоннелепроходческий комплекс "Елена" прошел рядом с действующими конструкциями станции "ЗИЛ" Троицкой линии на расстоянии менее 1 метра.

Щит также прошел под Москвой-рекой, затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии и проспектами Лихачева и Андропова. Сейчас правый тоннель на этом участке прокладывает комплекс "Виктория".

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