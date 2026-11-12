Буфетчица из московской больницы покорила соцсети добрым отношением к пациентам

Буфетчица НИКИО имени Свержевского Наталья Александровна стала популярной в соцсетях благодаря доброжелательному отношению к пациентам. Видео, на котором женщина раздает завтраки и ласково обращается к пациентам, набрало 10 миллионов просмотров.

Ролик сняла одна из пациенток больницы. После его публикации пользователи предложили собрать деньги на цветы для Натальи Александровны. На собранные средства ей купили букет белых роз.

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