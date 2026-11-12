12 ноября, 11:30Транспорт
Пассажиропоток на московских трамвайных диаметрах достиг 219 тыс человек в сутки
Пиковый пассажиропоток на московских трамвайных диаметрах достиг 219 тысяч человек в сутки. За первый год работы пассажиры совершили по этим маршрутам более 43 миллионов поездок.
На диаметрах курсируют современные российские вагоны "Львeнок-Москва" и модернизированные "Витязь-Москва". Они оборудованы климат-контролем, USB-разъемами, мультимедийными экранами и местами для колясок и велосипедов.
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