Пассажиропоток на московских трамвайных диаметрах достиг 219 тыс человек в сутки

Пиковый пассажиропоток на московских трамвайных диаметрах достиг 219 тысяч человек в сутки. За первый год работы пассажиры совершили по этим маршрутам более 43 миллионов поездок.

На диаметрах курсируют современные российские вагоны "Львeнок-Москва" и модернизированные "Витязь-Москва". Они оборудованы климат-контролем, USB-разъемами, мультимедийными экранами и местами для колясок и велосипедов.

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