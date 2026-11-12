Верховный суд разрешил взыскивать с приставов ущерб за сорванную поездку

Верховный суд постановил, что туристы могут взыскать с судебных приставов ущерб, если из-за их ошибки сорвалась поездка. Поводом стало дело москвича, который узнал о запрете на выезд из России только на паспортном контроле и потерял путевку в Турцию стоимостью почти 140 тысяч рублей.

Уведомление о задолженности не появилось в его личном кабинете на "Госуслугах" из-за технической ошибки. Верховный суд признал действия пристава ошибочными. Мужчине компенсировали стоимость путевки и выплатили 5 тысяч рублей за моральный ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.