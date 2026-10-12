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Новости

12 октября, 19:00

Общество

Зона с бесконтактной выдачей кофе появилась в "Перекрестке" в ТЦ "Афимолл Сити"

Зона с бесконтактной выдачей кофе появилась в "Перекрестке" в ТЦ "Афимолл Сити"

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Москвичи могут заказать кофе через планшет или мобильное приложение и забрать его на стойке выдачи без общения с персоналом. Обновленное пространство находится в торговом центре "Афимолл Сити" в районе Москва-Сити.

Здесь также проводят дегустации и мастер-классы по приготовлению блюд. Например, посетители могут научиться готовить карпаччо из печеного перца и познакомиться с разными сортами кофе.

Записаться на гастрономические мероприятия можно через мобильное приложение "Перекрестка". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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