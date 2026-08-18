Аренда жилья возле московских вузов обойдется студентам в около 150 тыс руб в месяц

Аренда жилья рядом с московскими вузами к началу учебного года может обходиться студентам более чем в 150 тысяч рублей в месяц. Одни из самых высоких цен – в районе Раменки, где находится главное здание МГУ. Медианная стоимость аренды квартиры здесь составляет 157 тысяч рублей в месяц.

В районе проспекта Вернадского, где расположен МГИМО, медианная ставка аренды составляет 87 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.