ПИК заявил об исполнении предписаний ФАС по доступу провайдерам

Застройщик ПИК заявил, что выполнил все требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и обеспечил условия для подключения других операторов связи в своих домах. Однако провайдеры продолжают жаловаться в ведомство на препятствия при оказании услуг.

Ранее ФАС сообщила о намерении оштрафовать ПИК и оператора связи "Ловител". Поводом стало ограничение доступа других провайдеров в дома застройщика.

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