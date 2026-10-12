Юрист объяснил, от чего зависит решение вопросов с платежами при сбое "Яндекса"

Порядок решения вопросов с платежами и подписками при сбое сервисов "Яндекса" зависит от пользовательского соглашения, которое действовало на момент подключения к конкретному сервису. Об этом рассказал юрист, кандидат юридических наук, преподаватель НИУ ВШЭ и основатель проекта "Право и цифра" Евгений Мамай.

По его словам, в некоторых случаях пользователям предоставляли дополнительные льготы и скидки в обмен на определенные условия обслуживания. Поэтому при возникновении проблем с платежами в "Яндекс Пэй", просрочками по "Сплиту" или перерасчетом стоимости подписки необходимо изучить условия соглашения, действовавшего при подключении.

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