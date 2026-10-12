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12 октября, 12:45

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На Водоотводном канале демонтировали 17 плавающих фонтанов

На Водоотводном канале демонтировали 17 плавающих фонтанов

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На Водоотводном канале демонтировали 17 плавающих фонтанов на зимний период. Гидросооружения находились по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными.

Фонтанный комплекс капитально отремонтировали весной 2023 года. В теплый сезон он работает с подсветкой. Зимой специалисты тщательно проверяют оборудование, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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