На Водоотводном канале демонтировали 17 плавающих фонтанов на зимний период. Гидросооружения находились по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными.

Фонтанный комплекс капитально отремонтировали весной 2023 года. В теплый сезон он работает с подсветкой. Зимой специалисты тщательно проверяют оборудование, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии.

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