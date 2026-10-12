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12 октября, 07:30

Транспорт

Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожает до 25 рублей

Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожает до 25 рублей

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Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожает до 25 рублей за участок с 16 октября. В будни тариф будет действовать с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость увеличится на 6 рублей.

В остальное время, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. От оплаты в любое время освободят машины оперативных служб и почты, коммунальную технику, городской транспорт, школьные автобусы и лицензированные такси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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