Столичные водители пожаловались на штрафы без фото с камеры на Боровском шоссе

В Москве проверяют дорожную камеру на Боровском шоссе после жалоб водителей на штрафы за превышение скорости без фотографий автомобилей. В Центре организации дорожного движения сообщили, что на время проверки комплекс фото- видеофиксации отключен.

Автомобилисты предполагают, что причиной стала техническая ошибка. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней. По словам автоюриста Льва Воропаева, отсутствие фото- и видеодоказательств может стать основанием для отмены штрафа.

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