Танкер с предположительно российским дизелем прибыл к восточному побережью США

Танкер с предположительно российским дизельным топливом прибыл к восточному побережью США. Об этом сообщают западные СМИ. Разгрузка судна начнется в ближайшие дни.

После телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа власти США на полгода отменили санкции на поставки топлива из России. Москва также сняла запрет на экспорт дизеля.

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