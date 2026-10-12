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12 октября, 07:15

Экономика

Танкер с предположительно российским дизелем прибыл к восточному побережью США

Танкер с предположительно российским дизелем прибыл к восточному побережью США

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Танкер с предположительно российским дизельным топливом прибыл к восточному побережью США. Об этом сообщают западные СМИ. Разгрузка судна начнется в ближайшие дни.

После телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа власти США на полгода отменили санкции на поставки топлива из России. Москва также сняла запрет на экспорт дизеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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