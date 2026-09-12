Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Более 200 тысяч поездок совершили пассажиры за неделю по Рублево-Архангельской линии, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Движение по первому участку графитовой ветки запустили 5 сентября. Самой популярной стала станция "Бульвар Генерала Карбышева".

Цены на жилье могут вырасти в Подмосковье после продления туда метро. По прогнозам риелторов, заметнее всего стоимость недвижимости изменится в Мытищах, Химках и Балашихе, где планируется построить новые станции.

В ТиНАО строится участок трассы от улицы Адмирала Корнилова до улицы Николо-Хованской. Его запустят уже в следующем году.

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