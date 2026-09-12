Более 200 тыс поездок совершили на Рублево-Архангельской линии столичного метро за неделю

За первую неделю работы Рублево-Архангельской линии пассажиры совершили более 200 тысяч поездок. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Самый активный пассажиропоток зафиксирован на станции "Бульвар Генерала Карбышева".

Движение по первому участку графитовой ветки запустили 5 сентября. У жителей Хорошёво-Мнёвников появились новые станции метро в пешей доступности. Поездки в центр для них стали в среднем в 3 раза быстрее.

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