День открытых дверей пройдет в центрах дополнительного образования Москвы

В Москве 11 сентября проходит единый день открытых дверей в центрах дополнительного образования. Юным москвичам представят более 140 тысяч кружков и секций по разным интересам, от аэройоги до робототехники.

Посетители смогут познакомиться с направлениями занятий и выбрать подходящую программу. Мероприятия проходят на площадках столичных центров дополнительного образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.