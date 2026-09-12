12 сентября, 11:45Общество
День открытых дверей пройдет в центрах дополнительного образования Москвы
В Москве 11 сентября проходит единый день открытых дверей в центрах дополнительного образования. Юным москвичам представят более 140 тысяч кружков и секций по разным интересам, от аэройоги до робототехники.
Посетители смогут познакомиться с направлениями занятий и выбрать подходящую программу. Мероприятия проходят на площадках столичных центров дополнительного образования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.