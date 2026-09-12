Цены на квартиры могут вырасти после открытия метро в Подмосковье

В Подмосковье открытие новых станций метро может повлиять на стоимость квартир. По оценкам экспертов, уже после объявления о строительстве станции цены на жилье в соответствующей локации могут вырасти на 5–7%.

Жители Подмосковья ожидают, что продление метро повысит транспортную доступность и интерес к недвижимости. По прогнозам некоторых покупателей, за два-три года стоимость квартир рядом с новыми станциями может вырасти на 25–30%.

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