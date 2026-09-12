Реставраторы восстановят фасад Дома на набережной в центре Москвы

Дому на набережной на улице Серафимовича вернут исходную фактуру стен. На памятнике архитектуры конструктивизма восстановят первоначальную цветовую гамму, приведут в порядок окна, балконы и входные группы.

Специалисты устранят трещины и сколы на фасаде и вернут стенам исторический серый цвет. Общая площадь реставрации составляет более 44 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют в 2027 году.

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