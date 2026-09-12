12 сентября, 09:30Город
Реставраторы восстановят фасад Дома на набережной в центре Москвы
Дому на набережной на улице Серафимовича вернут исходную фактуру стен. На памятнике архитектуры конструктивизма восстановят первоначальную цветовую гамму, приведут в порядок окна, балконы и входные группы.
Специалисты устранят трещины и сколы на фасаде и вернут стенам исторический серый цвет. Общая площадь реставрации составляет более 44 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют в 2027 году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.