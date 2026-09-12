Велогонка "Москва" пройдет на улице Косыгина

В Москве стартует велогонка "Москва" на улице Косыгина. Мероприятие стало заключительным в серии Cyclingrace 2026. Маршрут в этом году новый, гонка проходит в двух форматах. В 08:00 стартовал велозаезд, кластеры велогонки поехали в 08:30.

В эти выходные можно бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах. Льгота действует до 06:00 14 сентября. Велосипед необходимо разместить в тамбуре или на специальных креплениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.