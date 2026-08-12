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Новости

12 августа, 21:00

Наука

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 августа

Полное солнечное затмение произойдет вечером 12 августа

Парад планет прошел утром 12 августа

Пик активности метеорного потока Персеиды ожидается в ночь на 13 августа

Солнечное затмение можно будет увидеть в Москве 12 августа

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Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Жители Москвы смогут наблюдать лишь частную фазу явления, которая продлится всего девять минут. При этом Луна закроет только 1% солнечного диска. Лучшими местами для наблюдения в России станут северо-западные регионы страны. Жителям от Мурманска до Санкт-Петербурга повезет больше: на закате Солнце будет закрыто примерно на 80%.

Цены на бензин за неделю снизились в 45 регионах России. Это следует из данных Росстата. Правительство продолжает принимать меры для поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке. В частности, нефтяным компаниям до конца 2026 года разрешили продавать на бирже меньше бензина, чем обычно. Норматив обязательной продажи снизили с 15 до 10% еще в июле, а затем продлили эту меру.

13 августа в Москве ожидается самый холодный день лета. Температура воздуха составит не более 16 градусов, что почти на 7 градусов ниже климатической нормы. Такой показатель больше характерен для сентября. Холодная погода продержится несколько дней. Самые низкие температуры прогнозируются в ночные часы с 13 по 15 августа – столбики термометров могут опуститься до 6–11 градусов. Кроме того, в городе ожидаются дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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