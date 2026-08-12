Роспотребнадзор потребовал убрать БАДы с сибутрамином с маркетплейсов

Роспотребнадзор потребовал убрать с маркетплейсов БАДы с сибутрамином. Речь идет о четырех средствах для похудения, в которых независимая экспертиза обнаружила сильнодействующее вещество.

Его содержание в образцах составило около 30 миллиграммов, что втрое превышает разрешенную дозу. Сибутрамин может вызывать бессонницу, головные боли, аритмию и повышать риск инфарктов и инсультов.

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