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12 августа, 17:00

Общество

"Новости дня": коммунальные службы перешли на усиленный режим в Москве

"Новости дня": коммунальные службы перешли на усиленный режим в Москве

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Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ливней, грозы и сильного ветра. В некоторых районах города порывы ветра достигают 15 метров в секунду, а за минувшие сутки выпало более трети месячной нормы осадков.

В Дептрансе автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и контролировать скоростной режим. Владельцам личного транспорта советуют парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а по возможности пользоваться метро и наземным транспортом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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