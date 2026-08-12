"Новости дня": коммунальные службы перешли на усиленный режим в Москве

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ливней, грозы и сильного ветра. В некоторых районах города порывы ветра достигают 15 метров в секунду, а за минувшие сутки выпало более трети месячной нормы осадков.

В Дептрансе автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и контролировать скоростной режим. Владельцам личного транспорта советуют парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а по возможности пользоваться метро и наземным транспортом.

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