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12 августа, 14:15

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Администрация Рижского рынка назвала новости о его сносе фейковыми

Администрация Рижского рынка назвала новости о его сносе фейковыми

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Администрация Рижского рынка назвала новости о его сносе фейковыми. Легендарный цветочный рынок продолжит работать в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о сносе павильонов из-за строительства на этом месте большого транспортного узла. Стройка будет, но под демонтаж попал только склад в Водопроводном переулке. Здание находится в 300 метрах от самого рынка и не имеет к нему отношения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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