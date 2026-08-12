Путин заявил о зеркальном ответе в случае нападения на мирные суда России

Россия будет отвечать зеркально в случае нападения на ее мирные суда. Об этом заявил Владимир Путин во время визита на Сахалин, где проходит завершающая стадия учений Тихоокеанского флота.

Президент отметил, что такие учения необходимы для поддержания боевой готовности флота и защиты интересов страны в азиатско-тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что флот полностью справляется с поставленными задачами, которые становятся всё более значимыми с учетом складывающейся обстановки.

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