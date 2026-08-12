Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 12:15

Политика

Путин заявил о зеркальном ответе в случае нападения на мирные суда России

Путин заявил о зеркальном ответе в случае нападения на мирные суда России

Путин заявил, что Россия ускорит разработку технологий будущего

Путин назвал Москву одним из лидеров по созданию общественного транспорта

Путин заявил, что Москва является одним из лидеров по удобству общественного транспорта

Путин заявил, что в России выстроена система поддержки бойцов СВО и членов их семей

Путин провел телефонный разговор с командиром псковской дивизии ВДВ

Путин назначил Лямина командующим войсками беспилотных систем

Путин объявил о новых кадровых назначениях в ВС РФ

Путин заявил, что войска беспилотных систем создадут в России

Путин встретился с руководством Минобороны в Кремле

Россия будет отвечать зеркально в случае нападения на ее мирные суда. Об этом заявил Владимир Путин во время визита на Сахалин, где проходит завершающая стадия учений Тихоокеанского флота.

Президент отметил, что такие учения необходимы для поддержания боевой готовности флота и защиты интересов страны в азиатско-тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что флот полностью справляется с поставленными задачами, которые становятся всё более значимыми с учетом складывающейся обстановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика