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12 августа, 23:00

Экономика

Более 20 мер поддержки пищевой промышленности действует в Москве

Более 20 мер поддержки пищевой промышленности действует в Москве

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В Москве действует более 20 мер поддержки предприятий пищевой промышленности. Производители могут получить компенсацию процентов по инвестиционным кредитам и арендовать землю по льготной ставке для создания новых производств.

В столице выпускают основные группы продуктов, в том числе молочные, мясные и хлебобулочные изделия, рыбу, кондитерские изделия и детское питание. Одно из московских предприятий производит до 700 тонн быстрозамороженной хлебной продукции в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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