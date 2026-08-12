Минпросвещения России разрешило оспаривать плохую оценку за поведение в школах

Минпросвещения России разрешило оспаривать плохую оценку за поведение. В новом учебном году некотрые столичные школы протестируют трехуровневую систему оценки дисциплины для учеников с 2-го по 8-й классы.

Шкала включает категории: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Если отметка покажется родителям несправидливой , ее разрешили обжаловать через школьную комиссию.

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