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12 августа, 08:45

Общество

Минпросвещения России разрешило оспаривать плохую оценку за поведение в школах

Минпросвещения России разрешило оспаривать плохую оценку за поведение в школах

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Минпросвещения России разрешило оспаривать плохую оценку за поведение. В новом учебном году некотрые столичные школы протестируют трехуровневую систему оценки дисциплины для учеников с 2-го по 8-й классы.

Шкала включает категории: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Если отметка покажется родителям несправидливой , ее разрешили обжаловать через школьную комиссию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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