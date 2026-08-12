Владельцев Visa и Mastercard предупредили о возможных проблемах с оплатой покупок онлайн

Россиян с картами Visa и Mastercard предупредили о возможных проблемах с оплатой покупок в интернете. Речь идет о картах, выпущенных до введения санкций. СМИ ссылаются на заявление Национальная система платежных карт (НСПК).

Там объяснили, что сложности могут возникнуть из-за перехода на российские сертификаты безопасности. Они предусмотрены для официальных сайтов и сервисов, которые используют при оплате покупок.

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