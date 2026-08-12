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12 августа, 07:00

Шоу-бизнес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились после более чем 10 лет отношений

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились после более чем 10 лет отношений

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Футболист Криштиану Роналду и фотомодель Джорджина Родригес наконец-то поженились. Они встречались более 10 лет. Пара в соцсетях опубликовала фотографию рук с обручальными кольцами.

Они познакомились в Мадриде, когда Родригес работала продавцом в магазине известного бренда одежды. У супругов есть две общие дочки. Также Роналду и Родригес воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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