Рейс из Стамбула в Москву перенаправили в Петербург из-за ограничений в аэропортах

Самолет, следовавший из Стамбула в Москву, перенаправили в аэропорт Пулково. По словам пассажиров, борт не смог приземлиться в Шереметьево из-за ограничений, связанных с непогодой.

После посадки в Петербурге людей больше 4 часов не выпускали из самолета, а затем пассажирам пришлось самостоятельно решать вопрос с дальнейшим перелетом. Новый рейс в Москву назначили на 6 утра.

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