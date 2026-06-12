На площадке фестиваля "Времена и эпохи" воссоздали события Отечественной войны 1812 года

"Время славы и восторга": 12 июня в ландшафтном парке "Митино" воссоздали события Отечественной войны 1812 года. Масштабная историческая программа прошла в рамках городского фестиваля "Времена и эпохи".

Москвичи и гости столицы могли погрузиться в атмосферу начала XIX века. На площадке представили лагеря русской и французской армий, артиллерию, казачий бивуак, рекрутскую школу, полковую кузню, военно-полевую хирургию, егерский штаб и даже антикварную цирюльню.

Отдельную часть посвятили мирной жизни. Посетители получили возможность заглянуть в дамский салон и чайную, увидеть традиционные игры, работу плотников, узнать о музыке сражений и быте русского офицера.

Кульминацией программы стала масштабная реконструкция битвы у Валутиной горы. Героическое сражение частей русской армии под командованием Павла Тучкова против французского авангарда состоялось в августе 1812 года. После этого столкновения Наполеон впервые заговорил о мире.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на площадке фестиваля и узнала много интересных фактов о той эпохе.