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12 июня, 19:40

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На площадке фестиваля "Времена и эпохи" воссоздали события Отечественной войны 1812 года

На площадке фестиваля "Времена и эпохи" воссоздали события Отечественной войны 1812 года

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"Время славы и восторга": 12 июня в ландшафтном парке "Митино" воссоздали события Отечественной войны 1812 года. Масштабная историческая программа прошла в рамках городского фестиваля "Времена и эпохи".

Москвичи и гости столицы могли погрузиться в атмосферу начала XIX века. На площадке представили лагеря русской и французской армий, артиллерию, казачий бивуак, рекрутскую школу, полковую кузню, военно-полевую хирургию, егерский штаб и даже антикварную цирюльню.

Отдельную часть посвятили мирной жизни. Посетители получили возможность заглянуть в дамский салон и чайную, увидеть традиционные игры, работу плотников, узнать о музыке сражений и быте русского офицера.

Кульминацией программы стала масштабная реконструкция битвы у Валутиной горы. Героическое сражение частей русской армии под командованием Павла Тучкова против французского авангарда состоялось в августе 1812 года. После этого столкновения Наполеон впервые заговорил о мире.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на площадке фестиваля и узнала много интересных фактов о той эпохе.

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Сюжет: Лето в Москве
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