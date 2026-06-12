12 июня, 17:30Регионы
Жители Нижнего Новгорода отметили День России хороводом единства
В Нижнем Новгороде в честь Дня России сотни человек приняли участие в хороводе единства. Акция прошла на площадке этнофестиваля, где собрались представители разных национальностей.
Гости мероприятия знакомятся с народными ремеслами и промыслами, а также могут попробовать блюда национальной кухни. Праздничная программа объединила жителей и гостей города и познакомила их с культурными традициями народов России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.