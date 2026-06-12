График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 17:30

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Жители Нижнего Новгорода отметили День России хороводом единства

Жители Нижнего Новгорода отметили День России хороводом единства

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В Нижнем Новгороде в честь Дня России сотни человек приняли участие в хороводе единства. Акция прошла на площадке этнофестиваля, где собрались представители разных национальностей.

Гости мероприятия знакомятся с народными ремеслами и промыслами, а также могут попробовать блюда национальной кухни. Праздничная программа объединила жителей и гостей города и познакомила их с культурными традициями народов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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